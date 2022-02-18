Ребенка спасают в реанимации: 25-летний львовянин жестоко избил маленького пасынка

Во Львове задержан 25-летний мужчина, который с особой жестокостью избил своего маленького пасынка. Семилетний мальчик находится в реанимации.

Ужасный инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Около двух ночи скорую помощь вызвала мать пострадавшего ребенка.

Кроме множественных гематом, медики диагностировали у мальчика перелом челюсти, свода и основания черепа. Отмечается, что полицию вызвала не мать, а работники больницы.

В ту же ночь обидчика ребенка задержали: им оказался сожитель матери мальчика, 25-летний уроженец одного из сел Львовского района.

Уже известно, что мужчина неоднократно поднимал руку на пасынка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало.

После выводов больниц уголовное производство было открыто по ч.1. ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения: сторона обвинения будет настаивать на содержании в СИЗО.

Если суд признает мужчину виновным, за жестокое избиение мальчика ему грозит от пяти до восьми лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.