Дитину рятують в реанімації: 25-річний львів’янин жорстоко побив маленького пасинка

У Львові затримали 25-річного чоловіка, який з особливою жорстокістю побив свого маленького пасинка. Семирічний хлопчик перебуває у реанімації.

Жахливий інцидент стався в ніч на 18 лютого. Близько другої ночі швидку допомогу викликала рідна матір постраждалої дитини.

Окрім множинних гематом, медики діагностували у хлопчика перелом щелепи, склепіння та основи черепа. Зазначається, що поліцію викликала не матір, а працівники лікарні.

Тієї ж ночі кривдника дитини затримали: ним виявився співмешканець матері хлопчика, 25-річний уродженець одного із сіл Львівського району.

Наразі вже відомо, що чоловік неодноразово піднімав руку на пасинка, однак жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Після висновків лікарнів кримінальне провадження було відкрито за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Найближчим часом зловмиснику оберуть запобіжний захід: сторона обвинувачення наполягатиме на утриманні в СІЗО.

Якщо суд визнає чоловіка винним, за жорстоке побиття хлопчика йому загрожує від п’яти до восьми років за ґратами. Досудове розслідування триває.