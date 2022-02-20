В Ровенской области задержан иностранец, который планировал вывезти более 10 килограммов изделий из янтаря. Кроме этого, на мужчину составили админпротоколы за нарушение ПДД.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в Остроге по улице Восточной. Патрульные остановили автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 55-летний гражданин Турции.

10 килограмм в багажнике: на Ровенщине иностранец пытался вывезти “купленный” янтарь / 4 фотографии

Во время проверки документов водитель начал заметно нервничать, но все же согласился на поверхностную проверку своей легковушки.

– В его багажном отделении полицейские обнаружили изделия из янтаря. Чеки о покупке товара мужчина предъявил только часть из них, — говорится в сообщении.

После увиденного патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, изъявшую 11 полиэтиленовых пакетов с янтарем. Общий вес находки – 10 килограммов 79 граммов.

55-летний иностранец (проживает в Нетешине и имеет вид на жительство в Украине — Ред.) признался, что приобрел их у незнакомцев в городе Сарны.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.240-1 (Незаконное приобретение и перевозка янтаря) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.