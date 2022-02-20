У Рівненській області затримали іноземця, який планував вивезти понад 10 кілограмів виробів із бурштину. Окрім цього, на чоловіка склали адмінпротоколи за порушення ПДР.

Інцидент стався ввечері 18 лютого в Острозі на вулиці Східній. Патрульні зупинили авто Opel Astra, за кермом якого перебував 55-річний громадянин Туреччини.

10 кілограм в багажнику: на Рівненщині іноземець намагався вивезти “куплений” бурштин / 4 фотографии

Під час перевірки документів водій почав помітно нервувати, але все ж погодився на поверхневу перевірку свого легковика.

– У його багажному відділенні поліцейські виявили вироби із бурштину. Чеки про купівлю товару чоловік пред’явив лише на частину з них, – йдеться у повідомленні.

Після побаченого патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила 11 поліетиленових пакетів із бурштином. Загальна вага знахідки – 10 кілограмів 79 грамів.

55-річний іноземець (проживає у Нетішині і має посвідку на проживання в Україні – Ред.) зізнався, що придбав їх у незнайомців у місті Сарни.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.240-1 (Незаконне придбання і перевезення бурштину) КК України. Досудове розслідування триває.