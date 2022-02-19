В Черкасской области полицейский спас шестимесячного младенца, который пьяная мать положила на пол у раскаленной грубы. Мальчик находится в больнице.

Инцидент произошел 18 февраля в одном из сел Степанецкого общества. Полицейский проходил мимо дома 27-летней женщины, когда заметил в ее дворе детскую коляску, хотя детей у нее нет.

24-летняя мать была “занята” рюмкой: на Черкасчине спасли полугодовалого мальчика / 3 фотографии

Кроме того, женщина не первый год находится под социальным сопровождением. Осознавая возможные риски, офицер решил известить соцслужбы и старосту села.

Тревожное ощущение словно толкало меня к дому. Я позвонил старости села и работникам отдела по делам детей. Уже вместе мы зашли в дом, где увидели двух женщин в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на полу, у раскаленной грубы, лежал младенец, – рассказал полицейский Виталий Степанец.

Что произошло и где ребенок сейчас

После приезда представителей отдела по делам детей выяснилось, что матерью шестимесячного мальчика была 24-летняя сестра владелицы дома.

Свою встречу женщины решили “отметить” алкоголем, однако “не рассчитали” свои силы: чужих людей в своем доме сестры заметили не сразу.

Между тем шестимесячный младенец находится под наблюдением медиков в Каневской детской больнице. Денежные средства на все необходимое для мальчика собрала община Степанецкой ОТГ.

Известно, что на 24-летнюю горе-матерь составили админпротокол по ст.184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

В ближайшее время будет решен вопрос о лишении женщины родительских прав.