У Черкаській області поліцейський врятував шестимісячне немовля, яке п’яна матір поклала на підлогу біля розпеченої груби. Хлопчик перебуває у лікарні.

Інцидент стався 18 лютого в одному із сіл Степанецької громади. Поліцейський проходив повз будинок 27-річної жінки, коли помітив на її подвір’ї дитячий візочок, хоча дітей у неї немає.

24-річна матір була “зайнята” чаркою: на Черкащині врятували піврічного хлопчика / 3 фотографии

Окрім цього, жінка не перший рік перебуває під соціальним супроводом. Усвідомлюючи можливі ризики, офіцер вирішив сповістити соцслужби і старосту села.

Тривожне відчуття немов штовхало мене до будинку. Я зателефонував до старости села й працівників відділу у справах дітей. Вже разом ми зайшли до хати, де побачили двох жінок в стані сильного алкогольного сп’яніння, а на підлозі, біля розпеченої груби, лежало немовля, – розповів поліцейський Віталій Степанець.

Що сталося і де дитина зараз

Після приїзду представників відділу у справах дітей з’ясувалося, що матір’ю шестимісячного хлопчика була 24-річна сестра власниці будинку.

Свою зустріч жінки вирішили “відзначити” алкоголем, однак “не розрахували” своїх сил: чужих людей у своєму будинку сестри помітили не одразу.

Тим часом шестимісячне немовля перебуває під наглядом медиків у Канівській дитячій лікарні. Кошти на все необхідне для хлопчика зібрала громада Степанецької ОТГ.

Відомо, що на 24-річну горе-матір склали адмінпротокол за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Найближчим часом буде вирішене питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.