Жили без света, газа и воды: в Чернигове у пьяной бабушки отобрали 14-месячного внука

В Чернигове из семьи изъяли 14-месячного мальчика, проживавшего вместе с матерью и бабушкой. В доме, где нашли ребенка, отсутствовало не только отопление, но и водо- и газоснабжение.

В полицию обратились неравнодушные соседи, захотевшие остаться анонимными. Когда в частный дом семьи вошли правоохранители, внутри было холодно и грязно.

Маленький испуганный мальчик сидел один: его пьяная бабушка отдыхала на диване, а горе-матери дома не было.

— Взрослые в этой семье – мать и бабушка ребенка – ведут асоциальный образ жизни, употребляют алкоголь и не уделяют внимания младенцу. При этом, мальчик выглядел неопрятно, был голоден, — говорится в сообщении.

В тот же день 14-месячного мальчика забрали из заброшенного дома и отвезли в больницу. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков.

Есть ли у ребенка отец и какое участие он участвует в воспитании, устанавливается. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.