Жили без світла, газу та води: в Чернігові у п’яної бабусі відібрали 14-місячного онука

У Чернігові з родини вилучили 14-місячного хлопчика, який проживав разом із матір’ю та бабусею. У будинку, де знайшли дитину, було відсутнє не лише опалення, а й водо- і газопостачання.

До поліції звернулися небайдужі сусіди, які захотіли залишитися анонімними. Коли до приватного будинку родини зайшли правоохоронці, всередині було холодно і брудно.

Маленький переляканий хлопчик сидів наодинці: його п’яна бабуся відпочивала на дивані, а горе-матері вдома не було.

– Дорослі у цій родині – матір і бабуся дитини – ведуть асоціальний спосіб життя, вживають алкоголь і не приділяють уваги немовляті. При цьому, хлопчик мав неохайний вигляд, був голодним, – йдеться у повідомленні.

Того ж дня 14-місячного хлопчика забрали із занедбаного будинку та відвезли до лікарні. Зараз малюк перебуває під наглядом медиків.

Чи є у дитини батько та яку участь він бере у вихованні, встановлюється. Найближчим часом буде вирішуватися питання про позбавлення матері батьківських прав.