Приглашал маленьких мальчиков в гости: на Львовщине осудили 65-летнего серийного педофила

Во Львовской области перед судом предстал серийный педофил, подозреваемый в по меньшей мере 19 эпизодах сексуального насилия над детьми. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Следователи доказали, что 65-летний житель Жовквы систематически разыскивал и приглашал к себе в гости детей, как мальчиков, так и девочек. Под давлением угроз он заставлял своих жертв вступать в сексуальную связь.

Задержать пенсионера удалось “на горячем” в марте прошлого года. Пострадавший 11-летний мальчик решил не молчать и поделился произошедшим со своим отцом.

По предварительной информации, во время обысков в квартире пенсионера следователи обнаружили не только десятки роликов с детским порно, но и дневник, где он подробно описывал все свои преступления.

После этого 65-летний педофил на время следствия был помещен в СИЗО. Со временем выяснилось, что мужчину подозревали в развращении детей еще в 90-х годах, однако тогда официально ничего так и не доказали.

Что решил суд

Уголовное производство было открыто сразу по пяти статьям: ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины.

Речь идет об изнасиловании, принуждении к вступлению в половую связь, половом насилии и развращении малолетних детей, а также хранении детской порнографии.

Каменско-Бугский районный суд признал 65-летнего пенсионера виновным по всем статьям и присудил ему 15 лет тюрьмы.

Источники: Львовская областная прокуратура, Zahid.net