Запрошував маленьких хлопчиків у гості: на Львівщині засудили 65-річного серійного педофіла

У Львівській області перед судом постав серійний педофіл, підозрюваний у щонайменше 19 епізодах сексуального насилля над дітьми. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Слідчі довели, що 65-річний мешканець Жовкви систематично розшукував і запрошував до себе у гості дітей, як хлопчиків, так і дівчаток. Під тиском погроз він змушував своїх жертв вступати у сексуальний зв’язок.

Затримати пенсіонера вдалося “на гарячому” у березні минулого року. Постраждалий 11-річний хлопчик вирішив не мовчати і поділився тим, що сталося, зі своїм батьком.

За попередньою інформацією, під час обшуків у квартирі пенсіонера слідчі виявили не лише десятки роликів із дитячим порно, а й щоденник, де він у подробицях описував усі свої злочини.

Після цього 65-річного педофіла на час слідства помістили в СІЗО. З часом з’ясувалося, що чоловіка підозрювали у розбещенні дітей ще у 90-х роках, однак тоді офіційно нічого так і не довели.

Що вирішив суд

Кримінальне провадження було відкрито одразу за п’ятьма статтями: ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156 , ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Йдеться про зґвалтування, примушування до вступу в статевий зв’язок, статеве насильство та розбещення малолітніх дітей, а також зберігання дитячої порнографії.

Кам’янка-Бузький районний суд визнав 65-річного пенсіонера винним за усіма статтями і присудив йому 15 років в’язниці.

Джерела: Львівська обласна прокуратура, Zahid.net