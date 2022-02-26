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В Мариуполе снаряды попали в школу и многоэтажку, пострадали три человека – МВД

Юля Захарченко редактор ленты
В Мариуполе снаряды попали в школу и многоэтажку, пострадали три человека – МВД

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать города Украины. В Мариуполе снаряды боевиков попали в здание школы и 12-этажный жилой дом.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, снаряд попал в школу №48, в которой на момент атаки не было людей.

Второй снаряд попал в местную многоэтажку, после чего начался пожар, в результате чего пострадали три человека.

— И снова обстреляны школы, детские сады, жилые дома. Держимся, свобода не дается легко, — убеждены в Национальной полиции.

Для ликвидации последствий атаки, тушения пожара привлекли четырех спасателей и одну единицу техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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