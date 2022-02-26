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У Маріуполі снаряди поцілили у школу та багатоповерхівку, постраждало троє людей – МВС

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Маріуполі снаряди поцілили у школу та багатоповерхівку, постраждало троє людей – МВС

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати міста України. У Маріуполі снаряди бойовиків влучили у будівлю школи та 12-поверховий житловий будинок.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, снаряд потрапив у школу №48, в якій на момент атаки люди не перебували.

Другий снаряд влучив у місцеву багатоповерхівку, після чого розпочалася пожежа, внаслідок чого постраждали троє людей.

– І знову обстріляно школи, дитячі садки, житлові будинки. Тримаймося, свобода не дається легко, – переконані у Національній поліції.

Для ліквідації наслідків атаки, гасіння пожежі залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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