Россия пятый день обстреливает города в Украине. Едва ли не больше всего разрушений в Харькове.

Жилые дома попадали под обстрел оккупантов 26 и 28 февраля.

Так, 26 февраля в 21.20 вражеский артиллерийский боеприпас попал в жилой девятиэтажный дом по адресу на ул. Бучмы, 40а.

В результате разрушена несущая стена лестничной клетки и лестничных маршей со второго по седьмой этаж, повреждены строительные конструкции квартир на четвертом, пятом и шестом этажах.

Погибла пожилая женщина, проживавшая на пятом этаже.

Из разрушенного дома эвакуировали около 20 человек.

В подвале дома скрывались от обстрелов ориентировочно 60 человек. Никто из них не пострадал.

28 февраля российские оккупанты нанесли воздушный удар по Харькову из Градов.

Из видео, которые распространили очевидцы в сети, заметно, что под обстрелы попали жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлова поля.

В частности, обстрел велся по домам на улице:

Гвардейцев-Широнинцев,

Дружбы Народов,

проспекта Тракторостроителей,

Деревянко, 19 (Павлово поле).

Клочковской.

В настоящее время в больницах после последнего обстрела находятся 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.

Одна гражданская женщина скончалась.

Поскольку обстрел закончился недавно, о количестве раненых и погибших в Харьковском городском совете обещают сообщить позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них 20 – военные.

Из всех госпитализированных скончались двое военных и пятеро гражданских.

Источник: ГСЧС Украины, Харьковский городской совет