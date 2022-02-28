Россия пятый день обстреливает города в Украине. Едва ли не больше всего разрушений в Харькове.
Жилые дома попадали под обстрел оккупантов 26 и 28 февраля.
Так, 26 февраля в 21.20 вражеский артиллерийский боеприпас попал в жилой девятиэтажный дом по адресу на ул. Бучмы, 40а.
В результате разрушена несущая стена лестничной клетки и лестничных маршей со второго по седьмой этаж, повреждены строительные конструкции квартир на четвертом, пятом и шестом этажах.
Погибла пожилая женщина, проживавшая на пятом этаже.
Из разрушенного дома эвакуировали около 20 человек.
В подвале дома скрывались от обстрелов ориентировочно 60 человек. Никто из них не пострадал.
28 февраля российские оккупанты нанесли воздушный удар по Харькову из Градов.
Из видео, которые распространили очевидцы в сети, заметно, что под обстрелы попали жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлова поля.
В частности, обстрел велся по домам на улице:
- Гвардейцев-Широнинцев,
- Дружбы Народов,
- проспекта Тракторостроителей,
- Деревянко, 19 (Павлово поле).
- Клочковской.
В настоящее время в больницах после последнего обстрела находятся 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.
Одна гражданская женщина скончалась.
Поскольку обстрел закончился недавно, о количестве раненых и погибших в Харьковском городском совете обещают сообщить позже.
Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них 20 – военные.
Из всех госпитализированных скончались двое военных и пятеро гражданских.
Источник: ГСЧС Украины, Харьковский городской совет