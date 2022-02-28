ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли Харьков: какие дома пострадали

Татьяна Забожко редактор ленты
Оккупанты обстреляли Харьков: какие дома пострадали

Россия пятый день обстреливает города в Украине. Едва ли не больше всего разрушений в Харькове.

Жилые дома попадали под обстрел оккупантов 26 и 28 февраля.

Так, 26 февраля в 21.20 вражеский артиллерийский боеприпас попал в жилой девятиэтажный дом по адресу на ул. Бучмы, 40а.

Обстріл у Харкові 26 лютого 2022

В результате разрушена несущая стена лестничной клетки и лестничных маршей со второго по седьмой этаж, повреждены строительные конструкции квартир на четвертом, пятом и шестом этажах.

Погибла пожилая женщина, проживавшая на пятом этаже.

Из разрушенного дома эвакуировали около 20 человек.

В подвале дома скрывались от обстрелов ориентировочно 60 человек. Никто из них не пострадал.

28 февраля российские оккупанты нанесли воздушный удар по Харькову из Градов.

Из видео, которые распространили очевидцы в сети, заметно, что под обстрелы попали жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлова поля.

В частности, обстрел велся по домам на улице:

  • Гвардейцев-Широнинцев,
  • Дружбы Народов,
  • проспекта Тракторостроителей,
  • Деревянко, 19 (Павлово поле).
  • Клочковской.

В настоящее время в больницах после последнего обстрела находятся 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.

Одна гражданская женщина скончалась.

Поскольку обстрел закончился недавно, о количестве раненых и погибших в Харьковском городском совете обещают сообщить позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них 20 – военные.

Из всех госпитализированных скончались двое военных и пятеро гражданских.

Источник: ГСЧС Украины, Харьковский городской совет

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка