Російська Федерація п’ятий день обстрілює міста в Україні. Чи не найбільше руйнувань зазнав Харків.

Житлові будинки потрапляли під обстріл окупантів 26 та 28 лютого.

Так, 26 лютого о 21.20 ворожий артилерійський боєприпас влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок за адресою на вул. Бучми, 40а.

Унаслідок цього зруйновано опорну стіну сходових прогонів із другого до сьомого поверху, пошкоджені будівельні конструкції квартир на четвертому, п’ятому та шостому поверхах.

Загинула літня жінка, яка проживала на п’ятому поверсі.

Із зруйнованого будинку евакуювали близько 20 людей.

У підвалі будинку ховались від обстрілів орієнтовно 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

28 лютого російські окупанти завдали повітряного удару по Харкову з Градів.

Із відео, які поширили очевидці в мережі, помітно, що під обстріли потрапили житлові квартали Салтівки, Олексіївки та Павлового поля.

Зокрема, обстріл вівся по будинках на вулиці:

Гвардійців-Широнінців,

Дружби Народів,

проспекту Тракторобудівників,

Дерев’янко, 19 (Павлове поле),

Клочковській.

Нині в лікарнях після останнього обстрілу перебуває 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Одна цивільна жінка померла.

Оскільки обстріл закінчився нещодавно, про кількість поранених та загиблих у Харківській міській раді обіцяють повідомити пізніше.

Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І.Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, із них 20 – військових.

Із усіх госпіталізованих померли двоє військових та п’ятеро цивільних.

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Джерело: ДСНС України, Харківська міська рада