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Факты / Происшествия

Над Киевским водохранилищем сбили российские вертолеты

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Над Киевским водохранилищем сбили российские вертолеты

Украинские военные над Киевским водохранилищем сбили вертолет враждебных ВС России.

На видео, опубликованном в социальных сетях Министерством обороны, видно, что над водохранилищем летят 17 российских вертолетов, один из которых подбивают, в результате чего он падает в воду.

Голос на видео кричит, что сбили два из них.

Также в видеоряде зафиксирован запуск ракеты по указанным вертолетам.

Сегодня Генштаб ВСУ обнародовал данные о значительных потерях врага за дни полномасштабной войны в Украине: в личном составе – 5 710 человек; пленных – 200.

Было уничтожено и повреждено 29 самолетов и столько же вертолетов, 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 реактивных системы залпового огня, а также беспилотники, два катера и автомобильную технику.

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