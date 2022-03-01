Над Киевским водохранилищем сбили российские вертолеты

Украинские военные над Киевским водохранилищем сбили вертолет враждебных ВС России.

На видео, опубликованном в социальных сетях Министерством обороны, видно, что над водохранилищем летят 17 российских вертолетов, один из которых подбивают, в результате чего он падает в воду.

Голос на видео кричит, что сбили два из них.

Также в видеоряде зафиксирован запуск ракеты по указанным вертолетам.

Сегодня Генштаб ВСУ обнародовал данные о значительных потерях врага за дни полномасштабной войны в Украине: в личном составе – 5 710 человек; пленных – 200.

Было уничтожено и повреждено 29 самолетов и столько же вертолетов, 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 реактивных системы залпового огня, а также беспилотники, два катера и автомобильную технику.