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Факти / Надзвичайні події

Над Київським водосховищем збили російські гелікоптери

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Над Київським водосховищем збили російські гелікоптери

Українські військові над Київським водосховищем збили гелікоптер ворожих ЗС Росії.

На відео, опублікованому у соціальних мережах Міністерством оборони, видно, що над водосховищем летять 17 російських гелікоптерів, один із яких підбивають, внаслідок чого він падає у воду.

Голос на відео кричить, що збили два із них.

Також у відеоряді зафіксовано запуск ракети за вказаними гелікоптерами.

Сьогодні Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про значні втрати ворога за дні повномасштабної війни в Україні: в особовому складі – 5 710 осіб; полонених – 200.

Було знищено та пошкоджено 29 літаків і стільки ж гелікоптерів, 198 танків, 846 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 реактивні системи залпового вогню, а також безпілотники, два катери та автомобільну техніку.

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