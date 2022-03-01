Над Київським водосховищем збили російські гелікоптери

Українські військові над Київським водосховищем збили гелікоптер ворожих ЗС Росії.

На відео, опублікованому у соціальних мережах Міністерством оборони, видно, що над водосховищем летять 17 російських гелікоптерів, один із яких підбивають, внаслідок чого він падає у воду.

Голос на відео кричить, що збили два із них.

Також у відеоряді зафіксовано запуск ракети за вказаними гелікоптерами.

Сьогодні Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про значні втрати ворога за дні повномасштабної війни в Україні: в особовому складі – 5 710 осіб; полонених – 200.

Було знищено та пошкоджено 29 літаків і стільки ж гелікоптерів, 198 танків, 846 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 реактивні системи залпового вогню, а також безпілотники, два катери та автомобільну техніку.