В Харькове российские войска нанесли удар по зданию областного управления Нацполиции. Здание практически разрушено.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также он сообщил, что после удара загорелось здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, расположенное через дорогу от здания Управления внутренних дел.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также подтвердили, что в результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 2 марта около 08.10 в Харькове в результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, Главному управлению МВД в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета имени Каразина предварительно пострадали три человека.

Сейчас на месте работают 90 спасателей и задействована 21 единица техники. Количество пострадавших уточняется.

1 марта произошла масштабная атака на Харьков. С самого утра город находился под авиаударами и артиллерийским огнем. Российские войска обстреливали жилые кварталы в разных районах Харькова, в результате чего десятки мирных жителей погибли.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова. Ракетный удар пришелся на площадь Свободы, где расположено здание Харьковской областной государственной администрации.