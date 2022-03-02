У Харкові російські війська завдали удару по будівлі обласного управління Нацполіції. Будівля практично зруйнована.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також він повідомив, що після удару загорілася будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яка розташована через дорогу від будівлі Управління внутрішніх справ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також підтвердили, що Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі.

У Держслужбі з надзвичаних ситуацій повідомили, що 2 березня близько 08.10 у Харкові внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, Голловному управління МВС у Харківській області та будівлі Харківського національного університету імені Каразіна попередньо постраждали три людини.

Наразі на місці працюють 90 рятувальників і залучено 21 одиницю техніки. Кількість постраждалих уточнюється.

1 березня відбулася масштабна атака на Харків. Від самого ранку місто було під авіаударами та артилерійським вогнем. Російські війська обстрілювали житлові квартали у різних районах Харкова, внаслідок чого десятки мирних жителів загинули.

Крім того, російські військові завдали авіаудару по центральній площі Харкова. Ракетний удар прийшовся на площу Свободи, де розташована будівля Харківської обласної державної адміністрації.