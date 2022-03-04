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Факти / Надзвичайні події

Російські загарбники розбомбили школу у Житомирі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
школу у Житомирі розбомбили

Російські загарбники зранку у п’ятницю, 4 березня, нанесли ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні у Facebook.

— Щойно був нанесений ракетний/бомбовий (зараз все одно) по 25-й школі. По жертвах і постраждалих – трошки пізніше. Фактично, половина школи зруйнована, йдуть рятувальні роботи. Далі дам наступну інформацію, – сказав мер міста.

Пізніше міський голова повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу.

У ДСНС зазначили, що інформація про обстріл будівлі школи по вул. Мала Бердичівська до рятувальників надійшла о 9.35.

Там зазначили, що сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано п’ять осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та п’ять одиниць техніки.

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