Російські загарбники зранку у п’ятницю, 4 березня, нанесли ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні у Facebook.

— Щойно був нанесений ракетний/бомбовий (зараз все одно) по 25-й школі. По жертвах і постраждалих – трошки пізніше. Фактично, половина школи зруйнована, йдуть рятувальні роботи. Далі дам наступну інформацію, – сказав мер міста.

Пізніше міський голова повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу.

У ДСНС зазначили, що інформація про обстріл будівлі школи по вул. Мала Бердичівська до рятувальників надійшла о 9.35.

Там зазначили, що сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано п’ять осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та п’ять одиниць техніки.