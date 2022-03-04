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Факты / Происшествия

В Житомире в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет

Марта Бондаренко редактор ленты
В Житомире в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет

Сегодня, 4 марта, около 9 часов утра в центре Житомира взрывом разрушило школу. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщают в пресс-центре Нацполиции.

Вражеская ракета разрушила часть здания лицея №25.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Кроме самого здания, взрыв повредил окна и покрытия близлежащих построек, в том числе и жилых домов.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции и Житомирского райуправления.

– Другие подразделения полиции обеспечивают ограничение доступа к окружающей территории для сохранения и фиксации доказательств военного преступления, – говорится в сообщении.

В настоящее время предварительная правовая квалификация преступления — ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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