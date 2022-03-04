Сьогодні, 4 березня, близько 9-ї години ранку у центрі Житомира вибухом зруйнувало школу. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляють у пресцентрі Нацполіції.

Ворожа ракета зруйнувала частину будівлі ліцею №25.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Окрім самої будівлі, вибух пошкодив вікна та покриття довколишніх споруд, зокрема й житлових будинків.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції та Житомирського райуправління.

– Інші підрозділи поліції забезпечують обмеження доступу до навколишньої території для збереження та фіксації доказів воєнного злочину, – йдеться у повідомленні.

Наразі попередня правова кваліфікація злочину – ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – довічне ув’язнення.