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Факты / Происшествия

Воюют против младенцев: результаты ночного обстрела Житомира

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Воюют против младенцев: результаты ночного обстрела Житомира

В городе Житомир в 22.16 1 марта российские оккупанты запустили ракету Калибр по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Однако попали они по жилым домам в частном секторе. В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов

В ГСЧС по состоянию на 7.00 2 марта сообщают, что в результате удара по Житомиру погибли два человека, 16 — получили ранения.

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— Спасены 12 человек, из них шесть детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется, — заявили в прес-службе ГСЧС.

Воюют против младенцев: результаты ночного обстрела Житомира / 8 фотографий

Кроме того, российские захватчики начали воевать уже с младенцами. В Житомире в результате ракетного удара российских военных пострадало родильное отделение.

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