Энергодар прощается с погибшими героями, защищавшими ЗАЭС

В Энергодаре прощаются с украинскими военнослужащими, погибшими при защите Запорожской АЭС от российских захватчиков.

Прощание с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым проходит около ПК Современник.

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал снимки с места события.

Судя по фото, на прощание собралось несколько сотен человек. У некоторых в руках флаг Украины.

Российские захватчики обстреливали ЗАЭС всю ночь на 4 марта, что повлекло за собой пожар. Из-за постоянных обстрелов погасить огонь удалось только под утро.

Российские военные захватили территорию Запорожской АЭС с утра 4 марта. Враг контролирует админздания и проход на станцию.

К сожалению, во время защиты ЗАЭС погибли три украинских воина. Впоследствии в сети показали последствия штурма. К счастью, радиационный фон там – в пределах нормы.

Фото: Дмитрий Орлов