ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Происшествия

Энергодар прощается с погибшими героями, защищавшими ЗАЭС

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Енергодар прощається з загиблими героями

В Энергодаре прощаются с украинскими военнослужащими, погибшими при защите Запорожской АЭС от российских захватчиков.

Прощание с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым проходит около ПК Современник.

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал снимки с места события.

Судя по фото, на прощание собралось несколько сотен человек. У некоторых в руках флаг Украины.

Российские захватчики обстреливали ЗАЭС всю ночь на 4 марта, что повлекло за собой пожар. Из-за постоянных обстрелов погасить огонь удалось только под утро.

Российские военные захватили территорию Запорожской АЭС с утра 4 марта. Враг контролирует админздания и проход на станцию.

К сожалению, во время защиты ЗАЭС погибли три украинских воина. Впоследствии в сети показали последствия штурма. К счастью, радиационный фон там – в пределах нормы.

Читайте
Обстрел Николаева и бомбардировка Харькова: что происходит на 12-е сутки войны в Украине

Фото: Дмитрий Орлов

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка