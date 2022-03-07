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Енергодар прощається із загиблими героями, які боронили ЗАЕС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Енергодар прощається з загиблими героями

В Енергодарі прощаються із українськими військовослужбовцями, котрі загинули під час захисту Запорізької АЕС від російських загарбників.

Прощання із загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим відбувається біля ПК Сучасник.

Міський голова Дмитро Орлов оприлюднив знімки з місця події.

Судячи з фото, на прощання зібралося кілька сотень людей. У декого в руках прапор України.

Російські загарбники обстрілювали ЗАЕС усю ніч на 4 березня, що спричинило пожежу. Через постійні обстріли, погасити вогонь вдалося лише під ранок.

Російські військові захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. Ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію.

На жаль, під час захисту ЗАЕС загинуло троє українських воїнів. Згодом у мережі показали наслідки штурму. На щастя, радіаційний фон там – у межах норми.

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Фото: Дмитро Орлов

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