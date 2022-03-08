В двух резервуарах нефтебазы в Житомире еще горят остатки нефтепродуктов после авиаудара вечером 7 марта.

Один из них горит достаточно интенсивно.

Процесс контролируется, уверяют в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

В настоящее время 13 спасателей патрулируют территорию и охлаждают соседние резервуары.

В результате взрыва в одном из резервуаров трое пожарных получили ожоги рук и лица.

В Житомире после авиаудара горят остатки нефтепродуктов / 2 фотографии

Двое из них госпитализированы в больницу. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

В понедельник, 7 марта, около 20.20 авиаудары попали в нефтебазы в Житомире и пгт Черняхов.

В последнем населенном пункте горели два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. м из 17 имеющихся.

В 06.15 8 марта возгорание в Черняхове ликвидировали.

По состоянию на вечер 7 марта на нефтебазе в Житомире занялся резервуар емкостью 10 куб. м из девяти имеющихся. Пожар локализовали в 21.30.

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