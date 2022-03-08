В понедельник, 7 марта, около 20.20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в городе Житомир и пгт. Черняхов.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Всего на территории нефтебазы 9 резервуаров.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС. Спасатели уточнили, что уже по состоянию на 21.30 пожар в Житомире был локализован.

В пгт. Черняхов, где нефтебаза также потерпела авиаудар, горели два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. В общей сложности на территории нефтебазы 17 резервуаров.

— Расстояние до жилых домов около 500-600 м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 единиц техники, — сообщили в ГСЧС.

В 22.40 спасатели сообщили, что пожар нефтебазы в пгт. Черняхов локализован, в данный момент продолжается тушение.

Напомним, что в ночь на 27 февраля вражеские войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе на Васильковщине.

Из-за интенсивных боев украинских воинов с российскими захватчиками, спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, что могло бы привести к экологической катастрофе.