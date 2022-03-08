Пожежа на нафтобазі в Житомирі

У двох резервуарах нафтобази в Житомирі досі горять залишки нафтопродуктів після авіаудару увечері 7 березня.

Один із них горить досить інтенсивно.

Процес контрольований, запевняють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Нині 13 рятувальників патрулюють територію та охолоджують сусідні резервуари.

Унаслідок вибуху в одному з резервуарів троє пожежних дістали опіки рук та обличчя.

У Житомирі після авіаудару горять залишки нафтопродуктів / 2 фотографии

Двоє з них госпіталізовані до лікарні. Загрози їхньому життю й здоров’ю немає.

У понеділок, 7 березня, близько 20.20 авіаудари влучили в нафтобази в Житомирі та смт Черняхів.

В останньому населеному пункті горіли два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. куб. м із 17 наявних.

О 06.15 8 березня займання в Черняхові ліквідували.

Станом на вечір 7 березня на нафтобазі в Житомирі зайнявся резервуар ємністю 10 куб. м із дев’яти наявних. Пожежу локалізували о 21.30.

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