Сегодня около 6.10 в Новокодатском районе города Днепр произошло три авиаудара.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Так, вражеские снаряды упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Кроме того, зафиксировано попадание в двухэтажную обувную фабрику, после чего произошел пожар.

По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники.

Обновлено в 09.30. В ГСЧС сообщили, что пожар на обувной фабрике удалось ликвидировать.

Напомним, что сегодня прогремели взрывы и в районе военного аэродрома города Луцк.