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Факты / Происшествия

Враг нанес три авиаудара по Днепру, есть погибший

Марта Бондаренко редактор ленты
Враг нанес три авиаудара по Днепру, есть погибший

Сегодня около 6.10 в Новокодатском районе города Днепр произошло три авиаудара.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Так, вражеские снаряды упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Кроме того, зафиксировано попадание в двухэтажную обувную фабрику, после чего произошел пожар.

По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники.

Обновлено в 09.30. В ГСЧС сообщили, что пожар на обувной фабрике удалось ликвидировать.

Напомним, что сегодня прогремели взрывы и в районе военного аэродрома города Луцк.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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