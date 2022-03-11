Сьогодні близько 6.10 у Новокодатському районі міста Дніпро сталося три авіаудари.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Так, ворожі снаряди впали поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку. Крім того, зафіксовано влучання у двоповерхову взуттєву фабрику, після чого сталася пожежа.

За попередніми даними загинула одна людина.

Наразі на місці події працюють 20 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, що сьогодні пролунали вибухи і в районі військового аеродрому міста Луцьк.