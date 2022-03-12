В Скадовском районе Херсонской области сбили российский вертолет К-52 Аллигатор. По некоторым данным, сбитых вертолетов может быть два.

В сети появилось видео, на котором видно догорающий вертолет. Известно, что один летчик погиб там, а второго госпитализировали.

Кроме того, в сети опубликовали якобы снимок пострадавшего пилота и его документы. В паспорте говориться, что это Люлькин Андрей Алексеевич 1988 года рождения. Родом он из Куйбышевской области.

В Херсонской области сбили вражеский вертолет — пилот сгорел / 2 фотографии