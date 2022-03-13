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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Херсоне россияне открыли огонь во время мирного митинга

Херсон - це Україна

В оккупированном российскими войсками Херсоне продолжаются протестные акции против оккупации захватчиками.

Сегодня, 13 марта, в городе прошел массовый проукраинский митинг, который уже назвали самым массовым в Херсоне за все время оккупации. В общей сложности на мирную акцию вышли около 10 тыс. жителей города.

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Люди в городе митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных российских солдат и много российской техники.

Многие протестующие держали в руках плакаты и украинские флаги. Люди скандировали: Домой; Домой пока жив; Украина превыше всего; Слава нации – смерть врагам; Российский солдат, иди на**й; Херсон – это Украина; Россия – параша, победа будет наша; Путин – х***0.

Известно также, что российские военные открыли упреждающий огонь. В Telegram-каналах сообщалось, что одному парню попали по ногам, а сами рашисты стреляли резиновыми пулями.

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Война в Украине, Митинг, Новости Херсона, Російська агресія, Херсон
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