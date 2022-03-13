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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні росіяни відкрили вогонь під час мирного мітингу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Херсон - це Україна

В окупованому російськими війська Херсоні тривають протестні акції проти окупації загарбниками.

Сьогодні, 13 березня, у місті відбувся масовий проукраїнський мітинг, який вже назвали наймасовішим у Херсоні за весь час окупації. Загалом на мирну акцію вийшли близько 10 тис. мешканців міста.

Люди у місті мітингують, попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів та багато російської техніки.

Багато протестувальників тримали у руках плакати та українські прапори. Люди скандували: Додому; Додому поки живий; Україна понад усе; Слава нації – смерть ворогам; Російський солдат, йди на**й; Херсон – це Україна; Росія – параша, перемога буде наша; Путін – х***0.

Відомо також, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь. У Telegram-каналах повідомлялося, що одному хлопцю влучили по ногах, а самі рашисти стріляли гумовими кулями.

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