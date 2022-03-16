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Факты / Происшествия

Чтобы скрыть реальное количество погибших, россияне сжигают трупы — ГУР Минобороны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
кладовище у росії

Российские захватчики не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из “ЛНР”, “ДНР” и сжигают тела россиян. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших мобилизованных жителей оккупированных территорий в магазине Копейка. Выдачей тел занимается так называемая полиция российской оккупационной армии.

В то же время, из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Никаких документов, свидетельствующих об обстоятельствах смерти — не предоставляют.

Родственникам объясняют, что никакие выплаты за смерть мобилизованных из “ЛДНР” не предусмотрены даже при наличии российского паспорта. Параллельно родственникам официально погибших россиян обещана выплата в 12 млн рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, но “полиция” захватчиков не учитывает эти настроения.

— На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав первого Армейского корпуса захватчиков. Подавляющая часть так называемых новобранцев отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки, — говорится в сообщении ГУР.

Там отмечают, что в основном эти люди используются на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди “новобранцев” составляют 70-80%.

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Чтобы скрыть реальное количество погибших, агрессоры используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных “новобранцев” и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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