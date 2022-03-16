Щоб приховати реальну кількість загиблих, росіяни спалюють трупи – ГУР Міноборони

Російські загарбники не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з “ЛНР”, “ДНР” і спалюють тіла росіян. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих “мобілізованих” жителів окупованих територій в магазині Копійка. Видачею тіл займається так звана поліція російської окупаційної армії.

Водночас, із документів родичам загиблих видають лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, які свідчать про обставини смерті – не надають.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з “ЛДНР” не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Паралельно родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 млн рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, але “поліція” загарбників не зважає на ці настрої.

— На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу першого Армійського корпусу загарбників. Переважна частина так званих новобранців відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки, – йдеться у повідомленні ГУР.

Там зазначають, що здебільшого цих людей використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед “новобранців” сягають 70-80%.

Щоб приховати реальну кількість загиблих, агресори використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих “новобранців” і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.