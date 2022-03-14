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Факты / Украина / Общество

Здесь зря гибнут наши товарищи, ваши дети – пленный солдат РФ обратился к россиянам

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Микола Польщиков

Пленный российский солдат срочной службы 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии Николай Польщиков признался, что 23 февраля российские подразделения начали маркировать военную технику, чтобы во время боев можно было распознать своих.

По свидетельству солдата, только тогда он узнал, что поедет воевать. Об этом он сказал во время брифинга пленных российских срочников.

– Я не верил в это. Я обсуждал это со своими товарищами, и мы все сошлись на одном мнении – срочники же не воюют, нам всегда говорили об этом. И поэтому мы не поверили в это все, – сообщил он.

По его словам, через четыре дня их обманом доставили в Украину, и они разбили лагерь под городом Ромны. Когда захватчики уехали встречать колонну с горючим, их обстреляли ВСУ. За колонной с горючим двигалась и колонна вражеских танков – но к пункту назначения из 62 доехали только 16.

— Я увидел много убитых людей и много раненых. Я видел реальные трупы. Из 62 наших танков прибыло всего 16. Это большие потери, мы серьезно проигрываем. Нас было больше 150 срочников только в моем батальоне. 7 марта я попал в плен.

Он заявил, что, несмотря на то, что в плену с ним обращаются хорошо, он завидует людям, которые смогли откупиться и дать деньги командованию РФ. Польщиков также обратился к гражданам своей страны.

— Хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны: не отправляйте своих сыновей сюда, здесь происходят страшные вещи, здесь гибнут наши товарищи, ваши дети, сыновья. Старайтесь забирать нас отсюда, я не вижу здесь смысла войны. Здесь ВС Украины пытаются защитить свою страну, мы ворвались в их дом, как фашисты. Нас просто бросили как мясо, — признал он.

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Здесь зря гибнут наши товарищи, ваши дети – пленный солдат РФ обратился к россиянам

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Источник: МВД

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