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Под завалами школы и дома культуры: в Мерефе погиб 21 человек, десятки раненых

Наташа Тарчевська редактор ленты
Под завалами школы и дома культуры: в Мерефе погиб 21 человек, десятки раненых

В результате артиллерийских обстрелов Мерефы путинские захватчики убили по меньшей мере 21 человека. Город находится в 30 км от Харькова.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данному факту уже начато уголовное производство. Обстрел Мерефы российские регулярные войска произвели около 3.30 утра 17 марта.

Под завалами школы и дома культуры: в Мерефе погиб 21 человек, десятки раненых / 3 фотографии

Артиллерийские обстрелы разрушили городской дом культуры и школу. Установлено, что погиб 21 человек, ранены еще 25 мирных жителей, 10 из которых — в крайне тяжелом состоянии.

По состоянию на вечер 17 марта спасатели продолжают расчищать завалы, количество жертв может возрасти.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: ГСЧС

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