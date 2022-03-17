Внаслідок артилерійського обстрілу Мерефи путінські загарбники вбили щонайменше 21 людину. Місто знаходиться за 30 км від Харкова.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Обстріл Мерефи російські регулярні війська здійснили близько 3.30 ранку 17 березня.

Під завалами школи і будинку культури: у Мерефі загинула 21 людина, десятки поранених / 3 фотографии

Артилерійський обстріл зруйнував міський будинок культури та школу. Встановлено, що загинула 21 особа, поранено ще 25 мирних мешканців, 10 з яких – у вкрай важкому стані.

Станом на вечір 17 березня рятувальники продовжують розчищати завали, кількість жертв може зрости.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.