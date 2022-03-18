Российские войска нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

– Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это не аэропорт, — заверил он.

Андрей Садовой также добавил, что в результате взрывов в здании Львовского коммунального автотранспортного предприятия (АТП) №1 повреждены окна.

Тем временем львовян просят обходить улицу Городоцкую, поскольку она перекрыта полицией. Образуются пробки на участке въезда — выезда в город и в районе Мотозавода.

Позже Андрей Садовой добавил, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены, жертв среди людей нет.

На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Воздушное командование Запад Воздушных сил сообщило, что, по предварительным данным, было выпущено шесть крылатых ракет, предположительно Х-555, из акватории Черного моря.

Две ракеты зенитные ракетные войска воздушного командования Запад уничтожили.

Как сообщил во время брифинга руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, к счастью, в результате обстрела никто не погиб. Один человек пострадал, получив травмы средней тяжести.

Российские войска уже не в первый раз обстреливают Львовщину. В ночь на 13 марта путинские захватчики обстреляли ракетами Яворивский полигон (Международный центр миротворчества и безопасности).

Тогда в результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.