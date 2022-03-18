Російські війська завдали удару по території в районі Львівського аеропорту. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

– Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт, – запевнив він.

Андрій Садовий також додав, що внаслідок вибухів у будівлі Львівського комунального автотранспортного підприємства (АТП) №1 пошкоджені вікна.

Тим часом львів’ян просять оминати вулицю Городоцьку, оскільки вона перекрита поліцією. Утворюються затори у ділянці в’їзду – виїзду у місто та у районі Мотозаводу.

Пізніше Андрій Садовий додав, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено, жерств серед людей немає.

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Повітряне командування Захід Повітряних сил повідомило, що, за попередніми даними, було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря.

Дві ракети зенітні ракетні війська повітряного командування Захід знищили.

Російські війська вже не вперше обстрілюють Львівщину. У ніч на 13 березня путінські загарбники обстріляли ракетами Яворівський полігон (Міжнародний центр миротворчості та безпеки).

Тоді внаслідок обстрілу загинули 35 людей, ще 134 людини дістали поранення.