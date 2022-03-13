Из-за обстрела войсками РФ Яворивского полигона погибли 35 человек
В результате обстрела российскими войсками Яворивского полигона во Львовской области (Международного центра миротворчества и безопасности) погибли 35 человек.
Еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Сегодня ночью российские захватчики обстреляли ракетами Яворивский полигон (Международный центр миротворчества и безопасности) во Львовской области.
Как сообщили во Львовской областной военной администрации, авиаудар нанесли с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту российского города Саратов.
В целом российские войска выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет украинские военные сбили в воздухе.
Максим Козицкий добавил, что все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.
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