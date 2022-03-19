Село Демидов, которое находится в Вышгородском районе Киевской области, оказалось под угрозой затопления. В этом населенном пункте с момента полномасштабного вторжения российских войск идут боевые действия.

Как проинформировали в Киевском областном совете, угроза затопления села возникла из-за разрушенной дамбы.

Сейчас уровень воды в реке Ирпень уже достиг максимально допустимого уровня.

– В Демидове Киевской области, где идут активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень из-за разрушенной дамбы достиг максимально допустимого уровня, — подчеркнули в облсовете.

В сообщении говорится, что дальнейший рост уровня воды в реке приведет к затоплению дорог и подвалов в селе. Кроме того, затопление населенного пункта сделает невозможным эвакуацию местных жителей, доставку продуктов и лекарств.

Судя по обнародованным фото, вода уже затопила дворы местных жителей.

Село Демидов в Киевской области, где идут боевые действия, оказалось под угрозой затопления / 3 фотографии

Следует отметить, что в конце февраля российские войска пытались возобновить наступление на Киев через Полесье. Для этого они готовили понтонную переправу возле Демидова через реку Ирпень.

Тогда же в Офисе генпрокурора проинформировали, что захватчики взорвали насосную станцию, расположенную в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище. Это произошло в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области.

Действия захватчиков были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В СМИ также публиковалась информация о повреждении дамбы (шлюзов) в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище.

Стоит отметить, что вода из реки Ирпень подается насосами в Киевское водохранилище, поскольку она находится ниже уровня водохранилища.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, отдельные подразделения врага занимают оборону в районах населенных пунктов Киевской области, в том числе и в Демидове.