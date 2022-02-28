Российская Федерация продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.
О ситуации с российским вторжением на 00.00 27 февраля сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
— Во время воздушно-наземной наступательной операции враг продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны, — говорится в сообщении.
Враг пытается возобновить наступление на Киев через Полесье, для этого готовят понтонную переправу у Демидова через реку Ирпень.
В Генштабе сообщили, что очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха, а украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.
По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.
В то же время группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, когда группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.
Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, а на бронежилетах образца РФ.
Ранее в Генштабе также сообщалось, что РФ продолжает накапливать авиационную технику и активизацию спецназовцев на территории Беларуси, хотя перед этим правитель Беларуси Александр Лукашенко уверял, что этого больше не будет.
В частности, в Генштабе рассказали, что Россия использует запретные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий.