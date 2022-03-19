Село Демидів, яке знаходиться у Вишгородському районі Київської області, опинилося під загрозою затоплення. В цьому населеному пункті з моменту повномасштабного вторгнення російських військ точаться бойові дії.
Як поінформували в Київській обласній раді, загроза затоплення села виникла через зруйновану дамбу.
Зараз рівень води в річці Ірпінь вже досягнув максимально допустимого рівня.
– У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь через зруйновану дамбу сягнув максимально допустимого рівня, – наголосили в облраді.
У повідомленні зазначається, що подальше зростання рівня води в річці призведе до затоплення доріг та підвалів у селі. Крім того, затоплення населеного пункту унеможливить евакуацію місцевих жителів, доставку продуктів та ліків.
Судячи з оприлюднений фото, вода вже затопила подвір’я місцевих жителів.
Варто зазначити, що наприкінці лютого російські війська намагалися відновити наступ на Київ через Полісся. Для цього вони готували понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.
Тоді ж в Офісі генпрокурора поінформували, що загарбники підірвали насосну станцію, яка розташована у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище. Це сталося в селі Козаровичи Вишгородського району Київської області. Дії загарбників було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
У ЗМІ також публікувалася інформація про пошкодження дамби (шлюзів) у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.
Варто зазначити, що вода з річки Ірпінь подається насосами в Київське водосховище, оскільки вона знаходиться нижче рівня водосховища.
Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, окремі підрозділи ворога займають оборону у районах населених пунктів Київської області, зокрема і в Демидові.
Джерело: Київська обласна рада, Генштаб ЗСУ, Офіс генпрокурора, УНІАН
Фото: Київська обласна рада