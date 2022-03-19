Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 24 день війни
Вбили Вбили
112 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Надзвичайні події

Село Демидів на Київщині, де точаться бойові дії, опинилося під загрозою затоплення

Юлія Соколова редакторка стрічки
Затоплення Демидова

Село Демидів, яке знаходиться у Вишгородському районі Київської області, опинилося під загрозою затоплення. В цьому населеному пункті з моменту повномасштабного вторгнення російських військ точаться бойові дії.

Як поінформували в Київській обласній раді, загроза затоплення села виникла через зруйновану дамбу.

Зараз рівень води в річці Ірпінь вже досягнув максимально допустимого рівня.

– У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь через зруйновану дамбу сягнув максимально допустимого рівня, – наголосили в облраді.

У повідомленні зазначається, що подальше зростання рівня води в річці призведе до затоплення доріг та підвалів у селі. Крім того, затоплення населеного пункту унеможливить евакуацію місцевих жителів, доставку продуктів та ліків.

Судячи з оприлюднений фото, вода вже затопила подвір’я місцевих жителів.

Затоплення Демидова
Затоплення Демидова
Затоплення Демидова
Затоплення Демидова
Затоплення Демидова
Затоплення Демидова
Село Демидів на Київщині, де точаться бойові дії, опинилося під загрозою затоплення / 3 фотографии

Варто зазначити, що наприкінці лютого російські війська намагалися відновити наступ на Київ через Полісся. Для цього вони готували понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.

Тоді ж в Офісі генпрокурора поінформували, що загарбники підірвали насосну станцію, яка розташована у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище. Це сталося в селі Козаровичи Вишгородського району Київської області. Дії загарбників було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

У ЗМІ також публікувалася інформація про пошкодження дамби (шлюзів) у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.

Варто зазначити, що вода з річки Ірпінь подається насосами в Київське водосховище, оскільки вона знаходиться нижче рівня водосховища.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, окремі підрозділи ворога займають оборону у районах населених пунктів Київської області, зокрема і в Демидові.

Читайте
Бої за Маріуполь та розгром ворога у Чорнобаївці: що відбувається на 24-у добу війни в Україні (онлайн)

Джерело: Київська обласна рада, Генштаб ЗСУ, Офіс генпрокурора, УНІАН

Фото: Київська обласна рада

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка