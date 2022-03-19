Село Демидів, яке знаходиться у Вишгородському районі Київської області, опинилося під загрозою затоплення. В цьому населеному пункті з моменту повномасштабного вторгнення російських військ точаться бойові дії.

Як поінформували в Київській обласній раді, загроза затоплення села виникла через зруйновану дамбу.

Зараз рівень води в річці Ірпінь вже досягнув максимально допустимого рівня.

– У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь через зруйновану дамбу сягнув максимально допустимого рівня, – наголосили в облраді.

У повідомленні зазначається, що подальше зростання рівня води в річці призведе до затоплення доріг та підвалів у селі. Крім того, затоплення населеного пункту унеможливить евакуацію місцевих жителів, доставку продуктів та ліків.

Судячи з оприлюднений фото, вода вже затопила подвір’я місцевих жителів.

Село Демидів на Київщині, де точаться бойові дії, опинилося під загрозою затоплення / 3 фотографии

Варто зазначити, що наприкінці лютого російські війська намагалися відновити наступ на Київ через Полісся. Для цього вони готували понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.

Тоді ж в Офісі генпрокурора поінформували, що загарбники підірвали насосну станцію, яка розташована у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище. Це сталося в селі Козаровичи Вишгородського району Київської області. Дії загарбників було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

У ЗМІ також публікувалася інформація про пошкодження дамби (шлюзів) у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.

Варто зазначити, що вода з річки Ірпінь подається насосами в Київське водосховище, оскільки вона знаходиться нижче рівня водосховища.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, окремі підрозділи ворога займають оборону у районах населених пунктів Київської області, зокрема і в Демидові.

Джерело: Київська обласна рада, Генштаб ЗСУ, Офіс генпрокурора, УНІАН

Фото: Київська обласна рада