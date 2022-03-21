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Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли Одессу из корабельной артиллерии — повреждены дома

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Флот РФ

Утром 21 марта российские войска обстреляли Одессу из корабельной артиллерии. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в результате утреннего вражеского обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

— В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, к счастью, нет, – сообщил он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 26-й день. Российские войска продолжают обстреливать жилые дома, школы, больницы, военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

20 марта военно-морской флот России из четырех кораблей обстрелял Мариуполь. Как сообщили в полке Азов, после авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей.

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Фото: Depositphotos

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