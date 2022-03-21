Утром 21 марта российские войска обстреляли Одессу из корабельной артиллерии. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в результате утреннего вражеского обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

— В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, к счастью, нет, – сообщил он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 26-й день. Российские войска продолжают обстреливать жилые дома, школы, больницы, военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

20 марта военно-морской флот России из четырех кораблей обстрелял Мариуполь. Как сообщили в полке Азов, после авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей.