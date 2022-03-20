Военно-морской флот России из четырех кораблей обстрелял Мариуполь. Об этом заявил отдельный отряд специального назначения Азов.

– Враг продолжает цинично разрушать украинский город используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей, — сообщил пол Азов.

Также 19 марта российские военные сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя. На момент атаки в здании скрывались около 400 человек – женщины, дети и пожилые люди.

Блокада Мариуполя длится с начала марта. Путинские захватнические войска беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам, всей инфраструктуре и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.

В Офисе президента объяснили, что силовое освобождение Мариуполя пока невозможно. Однако сдавать город российским захватчикам никто не будет.