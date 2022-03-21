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Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстріляли Одесу з корабельної артилерії – пошкоджено будинки

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Обстріл в Одесі

Вранці 21 березня російські війська обстріляли Одесу з корабельної артилерії. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, внаслідок ранкового ворожого обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

– Внаслідок ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, на щастя, немає, – повідомив він.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу в Одесі.

Обстріл в Одесі
Обстріл в Одесі
Обстріл в Одесі
Обстріл в Одесі
Обстріл в Одесі
Обстріл в Одесі
Російські війська обстріляли Одесу з корабельної артилерії – пошкоджено будинки / 3 фотографии

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 26-й день. Російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки, школи, лікарні, військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

20 березня військово-морський флот Росії з чотирьох кораблів обстріляв Маріуполь. Як повідомили у полку Азов, після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів.

Фото: ДСНС

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