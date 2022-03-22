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Факты / Происшествия

ВСУ в восьмой раз ударили по российским захватчикам в Чернобаевке

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Чорнобаївка

В Чернобаевке Херсонской области ВСУ в восьмой раз ударили по оккупационным войскам на аэродроме. Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование Восток.

— 8 серия 1 сезона. Без перерыва на рекламу, – поиронизировали украинские защитники.

А бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий тянул платформу Netflix и предложил компании задуматься над созданием сериала Чернобаевка.

— Надо Netflix задуматься над созданием сериала Чернобаевка. Первый сезон готов. Сегодня вышла 8 серия, – отметил он в Facebook.

Число уничтоженной вражеской техники в Чернобаевке уточняется.

Во время одного из ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому Чернобаевки был уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ и само командование.

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