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Факты / Украина

ВСУ уничтожили командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ на аэродроме в Чернобаевке

Валентина Летяк редактор ленты
олексій арестович

ВСУ нанесли удар по аэродрому Чернобаевки Херсонской области, где предварительно уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ и сам командующий.

Об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Воздушные силы ВСУ за сутки сбили более 10 летательных аппаратов противника, из которых четыре самолета, два вертолета, крылатые ракеты и беспилотники. Также ВСУ нанесли удар по аэродрому Чернобаевки (это Херсонская область), который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, – рассказал он.

По его словам, предварительно известно, что уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ – это направление, которое отвечало за ОРДЛО, то есть поставки боевикам так называемых ЛДНР.

– По предварительным данным, командующий этой армией погиб. Возможно, погиб не только он, но и еще несколько генералов. Информация уточняется, – отметил Арестович.

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Фото: Офис президента

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