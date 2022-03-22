В результате обстрела российскими войсками 22 марта в Оболонском районе Киева загорелся грузовик и два здания.

Пожар после попадания вражеских боеприпасов начался в 13.10.

Столичным спасателям удалось в 14.38 локализовать пожар и полностью ликвидировать в 15.00.

Пока нет данных о жертвах и пострадавших.

На место выезжали четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава ГСЧС.

На Оболони загорелся грузовик и два здания: последствия вражеских обстрелов Киева / 3 фотографии

Вечером 20 марта в результате ночных ракетных обстрелов в Подольском районе Киева погибли восемь человек.

Российские ракеты разрушили торговый центр, в результате взрывов также повреждены окна окрестных жилых домов и припаркованные рядом автомобили.

В тот же день, но днем, вражеский снаряд разорвался во дворе многоэтажки в Святошинском районе. Пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы.