В результате обстрела российскими войсками 22 марта в Оболонском районе Киева загорелся грузовик и два здания.
Пожар после попадания вражеских боеприпасов начался в 13.10.
Столичным спасателям удалось в 14.38 локализовать пожар и полностью ликвидировать в 15.00.
Пока нет данных о жертвах и пострадавших.
На место выезжали четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава ГСЧС.
Вечером 20 марта в результате ночных ракетных обстрелов в Подольском районе Киева погибли восемь человек.
Российские ракеты разрушили торговый центр, в результате взрывов также повреждены окна окрестных жилых домов и припаркованные рядом автомобили.
В тот же день, но днем, вражеский снаряд разорвался во дворе многоэтажки в Святошинском районе. Пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы.