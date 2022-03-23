Росіяни застосували біля Ірпеня заборонені фосфорні боєприпаси

Російські загарбники застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси. Це сталося пізно ввечері 22 березня.

Як повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь.

Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

У ніч проти 13 березня загарбники скинули фосфорні бомби на Попасну на Луганщині. Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що фосфорні снаряди містять запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C, що поширюється територією в кілька сотень квадратних метрів.

Ураження може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та болісну смерть. Для лікування таких поранень потрібен спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи теж може отримати фосфорні рани.

Джерело: Олександр Маркушин

Фото: Олег Гриб